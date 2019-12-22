Faili meçhul küçük bir notla aydınlatıldı

Mahalle muhtarı tarafından M.E.K.’ye ait olan mısır tarlasında kimliği tespit edilemeyen erkek cesedinin olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve ceset otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

AFGAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan, Afganistan veya Suriye uyruklu olabileceği değerlendirilen maktulün kimliğinin belirlenmesine ilişkin ipucu aradı. Ekipler, faili meçhul cinayeti aydınlatmak için yürüttükleri çalışma kapsamında maktulün üzerinden çıkan nottan, öldürülen kişinin Afganistan uyruklu Nesim Feiz (15) olduğunu belirledi. Nesim Feizi’nin cebindeki Afganca yazılı nottan Afganistan’dan yaşayan abisine ulaşarak tercüman yardımıyla iletişime geçti. Abisi, kardeşinin 25 Ekim 2019’da Türkiye’ye yasal olmayan yollarla geldiğini, nerede, kimin yanında çalıştığını bilmediğini söyledi.

2 ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmalarda, Nesim Feizi’nin öldürülmeden önce bulunduğu bölgelerdeki kamera kayıtları ve incelemelerinden Feizi’nin arkadaşı olduğu tespit edilen Afgan uyruklu S.Z. (18) Ve H.E. (20) ile birlikte olduğu tespit edildi. Jandarmadaki ifadelerinde suçunu itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.