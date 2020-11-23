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Gündem TEMde feci ölüm Aracından inerek bagajını açtı, sonrası korkunç
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: TEM’de feci ölüm: Aracından inerek bagajını açtı, sonrası korkunç

TEM’de feci ölüm: Aracından inerek bagajını açtı, sonrası korkunç

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM otoyolunda otomobilinden inen vatandaş hızla gelen tırın çarpması neticesi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde yolun orta şeridinde duran 06 AK 4231 plakalı Renault marka otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracından inerek aracın bagajını açtı. Bu sırada arka yönden gelen Hayri K. yönetimindeki 37 LA 786 plakalı tır, otomobil ve sürücüsüne çarparak metrelerce sürükledi.

İHA
Otomobil sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracından inerek aracın bagajını açtı, yaşamını yitirdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesi sürerken, 2 şeridi trafiğe kapanan TEM otoyolunun Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

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Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı.
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Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.
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Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Batur, kazayı yara almadan atlatırken, lüks otomobilinde hasar oluştu.


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