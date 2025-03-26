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Kocaeli'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4'ü tutuklandı

Kocaeli'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4'ü tutuklandı

15:4826/03/2025, Çarşamba
DHA
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Kocaeli'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 69 kişiden 4'ü tutuklandı.

İzmit ilçesinde 5 gündür süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 69 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Aileler adliye önünde çıkacak kararı beklemek için toplandı. Savcılık tarafından sorguları yapılan şüpheliler, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üniversite öğrencileri E.D. ve Ş.E. ‘Kanunu aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma' suçundan, B.Y. ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan, K.K. ise ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 65 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



#Kocaeli
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