Kocaeli'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4'ü tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üniversite öğrencileri E.D. ve Ş.E. ‘Kanunu aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma' suçundan, B.Y. ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan, K.K. ise ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 65 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.