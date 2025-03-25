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İstanbul'da korsan gösterilerde suça karışan 172 kişi tutuklandı

İstanbul'da korsan gösterilerde suça karışan 172 kişi tutuklandı

21:4625/03/2025, Salı
AA
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İstanbul'daki korsan gösterilere katılan şahıslar yüzlerini kapatarak, taş ve sopa kullanarak polise mukavemet gösterdi.
İstanbul'daki korsan gösterilere katılan şahıslar yüzlerini kapatarak, taş ve sopa kullanarak polise mukavemet gösterdi.

İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek düzenlenen korsan gösterilerde suça karışan 208 şüpheli gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 172'si tutuklanırken, 35 şüpheli hakkında 6'sına "konutu terk etmeme" olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik 1 şüpheliyi de serbest bıraktı.

İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etme ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 208 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan tüm şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, son dönemde düzenlenen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları belirlenen 172 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

35 şüpheli hakkında 6'sına "konutu terk etmeme" olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik 1 şüpheliyi de serbest bıraktı.



#Gözaltı
#Tutuklama
#İstanbul
#Gösteri

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