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Kolundaki çanta AVM'de patladı: İstanbul'da orman yangını çıkaracak olan teröristler paketlendi

İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de çantası yanan kişi şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerin terörist oldukları tespit edilirken düzeneğin orman yangını çıkarmak için hazırlandığını itiraf ettikleri öğrenildi.

16:36 . 3/08/2023 Perşembe
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İstanbul

İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM’de çantası yanan bir kişiden şüphelenildi. Şahıs, arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde düzeneğin orman yakmak için hazırlandığını, başka düzenekler de olduğunu söyledi.

Düzeneklerden üçü Sultangazi’de ormanda bulunup imha edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada da düzenek bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki bir AVM içinde, kolundaki çantanın patlayarak alev alması üzerine kendilerinden şüphelenilen D.B ve beraberindeki S.A. isimli şahıs polis ekiplerimizce yakalanmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler; RODEM kod adıyla tanıdıkları Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu S.D.'nin yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurt dışındaki bir şahıs ile irtibat halinde olduğunu, yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını ve S.D. isimli şahıs ile Y.E isimli şahısların patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine vererek belirledikleri AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada patlayıcı düzeneğin bilmedikleri bir nedenle infilak ettiğini söylemeleri üzerine;

Şahısların Bahçelievler ilçesinde kaldıkları hücre evi tespit edilmiş yapılan operasyonel çalışma sonucu S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G isimli şahıslar yakalanmıştır.

Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen;

• 3.250 g piroteknik patlayıcı madde,

• 600 g başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası,

• 2.600 g başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde,

• 200 g nevi belirsiz kristal madde,

• 1.200 g yanma etkisini arttırıcı jel yakıt,

• 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar,

• 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül,

• 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı,

• 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar,

• 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirilmiştir.

Devam eden çalışmalarda; şahıslarla beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahısların Sultangazi Kent Ormanına yangın çıkarmak amacıyla 3 adet düzenek bıraktıkları tespit edilmiş, yapılan aramalarda 3 adet kutu içerisine yerleştirilmiş yanıcı/patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler patlamadan ele geçirilmiştir.

Şahıslara para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y isimli şahıs da yakalanmıştır.

Konuyla ilgili toplam 11 (on bir) şahıs gözaltına alınmış başlatılan tahkikat devam etmektedir.


#Yangın
#İstanbul
#terörist
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