Konya'da cinnet geçiren baba dehşet saçtı: İki kızını öldürüp teslim oldu

Yusuf E, emniyete giderek Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E'yi (12) öldürdüğünü belirtti.
Zanlının verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
Gözaltına alınan Yusuf E'nin emniyette, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet getirdiğini belirterek, hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü ifade ettiği öğrenildi.
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19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokakta dün boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi.
Polisin yaptığı incelemede dolapta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Cesedin Atakum ilçesinde perdeci Ümit Şahin’e ait olduğu belirlendi. Şahin’in yakınlarının 17 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundukları tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dolabın bırakıldığı araziye çıkan yollar üzerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, dolabı, Ümit Şahin’in çalışanı Onur Can Kaya’nın araziye bıraktığını belirledi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde çalışma yapan polisleri gözetlerken yakalandı. Kelepçelenerek ahşap dolabın bulunduğu yere getirilen Kaya, cinayeti itiraf etti. Olayla ilgili nakliyeci E.A. da gözaltına alındı.
Onur Can Kayanın 30 bin lira borç aldığı patronu Ümit Şahin’i, bu nedenle çıkan tartışmada iş yerinde tabanca ile vurduğu, ahşap dolaba koyarak sakladığı tespit edildi.
Şüphelinin kokmaya başlayan cesedi, nakliyeci E.A.’nın kamyonetine koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık araziye bıraktığı belirtildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Boş arazideki ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı. İki şüpheli adliyede
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 30 bin lira borcunu ödeyemediği için tartıştığı patronu perdeci Ümit Şahin'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini ahşap dolaba koyup boş araziye bırakan Onur Can Kaya ile ona yardım ettiği öne sürülen nakliyeci E.A. adliyeye sevk edildi.
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Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.
Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.
Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti. Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.
Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.
Gümüş’ün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.
Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Okulda dehşet anları: Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sınıf öğretmeni Mehmet Gümüş (28), okula çağırdığı öğrencisinin ailesinin taşlı saldırısına uğradı. Öğretmen arkadaşlarının kurtardığı, başına dikiş atılan Gümüş, aileden şikayetçi olurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.