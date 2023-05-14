|
Gündem

Konya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan üç kişi ise yaralandı.

00:52 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Konya'da kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya'da kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Günay yaşamını yitirdi, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.


Kaza, saat 20.45 sıralarında Ereğli İlçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Günay yönetimindeki 42 ERY 56 plakalı motosiklet, Erdem Aslan’ın kullandığı 06 BBM 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Günay ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muammer Han, Sevilay Han ve Sebile Han yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emre Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.



#Konya
#Motosiklet
#Kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları