İstanbul’dan bin otobüs 50 bin kişiyi oy kullanmaya götürdü.

Yaklaşık 50 bin vatandaş oy kullanacakları ile götürülüp oylarını kullandıktan sonra yine ücretsiz bir şekilde bulundukları şehirlere geri getirecekler. Bağcılar ve AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi önünden de il dışına oy kullanmak için gitmek isteyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyon ile otobüslere bindirildi.

“Sorgusuz sualsiz taşıyoruz'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ilçe teşkilatlarından otobüs kaldırılması için talep geldiğinin altını çizen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyürek, “ Oy kullanacağı sandıkların şehir dışında olan vatandaşlar için bin otobüs ile 50 bin vatandaşımızı oy kullanacakları yere taşıyoruz. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor uygulamamız. Yüz aracımız Esenyurt ve Bağcılar bölgesinden, diğer araçlarımız İl Seçim Koordinasyon Merkezimizin önünden kaldırıyoruz. Vatandaşlarımız oylarını kullandıktan sonra onları bekleyerek, yine aynı noktadan geri alacak otobüslerimiz. Hiçbir vatandaşımıza parti üyeliği ve kullanacağı oy konusunda ayrım yapmadık. Tüm vatandaşlarımızı sorgusuz sualsiz Anadolu’ya taşımaya niyet ettik. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapmadık” diye konuştu.

“Bir oy bir oydur'

Oy kullanmak için Batman’a giden seçmen Merve Şimşek, “Batman’a gidiyorum. Seçim öncesinde böyle bir program ayarlandı. Memleketinde oyunu kullanmak isteyenlere böyle bir kolaylık sağlandı. Biz de bundan faydalanarak memleketimize gidiyoruz. İki kişiyiz, kardeşimle gidiyoruz” dedi. Memleketi Muş’a giden Ahmet Salur ise “ Oy kullanmaya gidiyoruz. AK Parti gönderiyor. İnşallah Erdoğan kazanacak. Vatandaşlık görevimiz olarak oyumuzu kullanmaya gidiyoruz, Bir oy bir oydur diyerek gidiyoruz” diye konuştu.







