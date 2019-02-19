Gündem Konyada korkutan görüntü Aynı bölgede 3 gün arayla oluştu
KONYA

Konya haberleri: Üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Konya'da korkutan görüntü: Aynı bölgede 3 gün arayla oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla oluşan 10 ve 20 metre derinliklerindeki 2 yeni obruk, bölgede yaşayanlarda tedirginliğe neden oldu. Evine 100 metre ileride obruk oluşan Latif Karakaya, "Köpekler yer altındaki sarsıntıyı hissetmiş olacaklar ki uzun süre havladılar. Hemen uyanıp dışarı çıktım. Hayvan beslediğimizi için hırsız geldiğini zannettik. Sabah olunca komşuma ait yonca ekili tarlada obruğu gördük"dedi.

Haber Merkezi AA
Karapınar'da 10 ve 20 metre derinliklerinde 2 yeni obruk oluştu.
Karapınar'da 10 ve 20 metre derinliklerinde 2 yeni obruk oluştu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla 2 yeni obruk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Yedikuyu Mevkisi'nde cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde oluşan obruk, çevredekileri tedirgin etti. Obruğun etrafı, ihbar üzerine olay yerine gelen Karapınar Belediyesi ekipleri tarafından tel örgüyle çevrildi.

3 gün sonra yeni obruk

  • Aradan 3 gün geçtikten sonra aynı mahallenin Eşeli Mevkisi'nde de yeni bir obruk oluştu. Yonca ekili tarlada oluşan 7 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruk, tarlanın 100 metre ilerisinde evi bulunan Latif Karakaya tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karapınar Belediyesi ekipleri tarafından tel örgüyle çevrildi.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eşeli Mevkisi'ndeki obruğun gece saat 03.00 sularında oluştuğunu söyledi.

Gece saatlerinde köpeklerin sürekli havlaması üzerine evinden dışarı çıktığını anlatan Karakaya, önce hırsız geldiğini zannettiğini ancak olumsuz bir şey göremeyince tekrar eve döndüğünü belirtti.

Karapınar'da 3 gün arayla 2 yeni obruk oluştu.

Akşamları evde otururken gelen sesleri hissediyoruz

Karakaya, obruğu sabah fark ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

  • "Köpekler yeraltındaki sarsıntıyı hissetmiş olacaklar ki uzun süre havladılar. Hemen uyanıp dışarı çıktım. Hayvan beslediğimizi için hırsız geldiğini zannettik. Sabah olunca komşuma ait yonca ekili tarlada obruğu gördük. Obruk yaklaşık 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde. Obruğun daha da genişleyeceğini tahmin ediyorum. 8 ay önce bu tarlaya 200 metre uzaklıktaki bana ait tarlada da obruk oluşmuştu. Bu bölgede birkaç obruk mevcut. Tedirginlik, korku olsa da yaşamaya mecburuz. Obruk oluşsa da tarlalarımızı ekmeye mecburuz. Her ne kadar tehlikeli olsa da yapacak başka hiçbir işimiz yok."

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