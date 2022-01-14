Hocası Ahmet Çalık'ı anlattı: Kariyerinin en önemli detayı hayatını değiştirdi

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ahmet Çalık'ın yetişmesinde büyük katkısı olan Gençlerbirliği'nin o yarıyıl alt yapı alıştırmanı Aykın Demir, açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesininin haberine göre Aykın Demir, Ahmet Çalık'ın 15 yaşında kaptanlık ruhuna sahip biri olarak soyunma odasında dostlarına liderlik yaptığını anlattı. Demir, Çalık'ın geldiği yeri unutmayarak genç hünerlerin yanında olduğunu söyledi.

Demir, Çalık'ın Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk kere Gençlerbirliği kadrosunda sahada yerini aldığını, o maçta en büyük destekçisinin ise kendisi gibi genç yaşta forma giyen Fenerbahçeli Salih Uçan olduğunu söyledi.

PROFESYONELLİĞİ KAFASINA KOYMUŞTU

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Aykın Demir, "Ahmet Çalık ile 14 yaşından itibaren çalışmaya başladım. O yaştan itibaren profesyonelliği kafasına koymuştu. Futbola istekliydi. Uykusu, dinlenmesi ve idmanlarını bir disiplin içinde sürdürüyordu" dedi.

Genç yaşına karşın Çalık'ın kaptanlık ruhunda olduğunu söyleyen Demir, "Biz alıştırmanla kendi aramızda genç futbolcuların gelecekleri ile alakalı paylaşımlarda bulunuruz. A ekibe hangi futbolcunun yükseleceğini varsayım ederiz. O yarıyıl A ekipte birkaç oyuncuya tanınan fırsatı Ahmet'e verilirse o ekibin kaptanı dahi olur biçiminde bir konuşmamız olmuştu. Onu da sonraki süreçte muvaffak oldu." ifadelerini kullandı.

DİYALOĞU İYİ ADİL BİRİYDİ

"Ahmet Çalık 15 yaşında kaptandı ve o niteliği sonuna kadar hak ediyordu. O yarıyıl ekipte hareketli dostlarımız vardı. Şehir dışı kamplara veya dış sahaya gittiğimizde onları Ahmet ile eşleştirir ve aynı odayı paylaştırırdım. Zira Ahmet disiplinli ne zaman uyunması gerektiğini ve ne zaman idmana çıkılacağını çok iyi öğrenirdi. Onlara göz kulak olmasını isterdim ve oda bunu layıkıyla yerine getirirdi. Ekip içinde çok beğenilirdi. Diyaloğu iyi olan ve adil biriydi."

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HER ZAMAN LİDER RUHLUYDU

Ahmet Çalık'ın ekip dostları tarafından beğenildiği ve saygı dinlendiğini söyleyen Demir, şunları aktardı: "Maç evveli veya devre arasında soyunma odasına girdiğimde kısa konuşur ve Ahmet ile göz göze geldiğimizde lafı ona vazgeçerdim. Oda dostlarına motive eder ve sahaya öyle çıkardık. Bu ekip dostlarının üstündeki aktifliğinin fazla olduğunu gösteriyordu. Ahmet A ekibe geçtikten sonrada alt yapıdan elini hiç sürüklemedi. Onların en büyük destekçisi yeniden o oldu. Alt yapıda bulunan çocukların yetersizlerini giderir onlarla sohbet ederek motive ederdi. Ahmet'ten sonra çalıştırdığımız genç futbolculara özellikle stoperler hep onu misal gösterdik."

24 MAÇTA 4 GOL YEDİLER

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Coca Cola Yüksekokul Ligi Türkiye şampiyonu ekibin kaptanı ve stoperi Çalık'ın olduğunu ve rekor kırıldığını aktaran Demir, "Gençlerbirliği U15 ekibin kaptanı ve stoperiydi. Bu ekip o yarıyıl Coca Cola Yüksekokul Ligi Türkiye şampiyonu oldu. 24 maçta 4 gol yiyerek bir rekor kırıldı. Türkiye şampiyonluğu onun azmini daha da artırdı. 24 maçta 4 gol yiyerek bir rekor kırdık. Ahmet bu süreçten sonra daha ciddi yanaşmaya başladı. Bunun ardından 15-16 ve 17 yaş kategorilerinde hep ulusal ekibe seçildi" dedi.

SALİH UÇAN "HEYECANLANMA 1-2 MAÇ SONRA GEÇECEK"

Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği kadrosuna seçilmesi ve Fenerbahçeli Salih Uçan ile aralarında geçen diyalogu anlatan Demir, şunları anlattı:

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"Gençlerbirliği'nde o yarıyıl Fuat Çapa çalıştırıyordu. Fenerbahçe ile maç oynanacaktı. Savunmada iki yabancı oyuncunun sakat olması üzerine Fuat Öğretmen alt yapı alıştırmanları ile görüşme asıllaştırdı. Alt yapı alıştırmanları Ahmet Çalık'a şans tanınması vaziyetinde kendisini mahcup etmeyeceğini vazifesini layıkıyla yerine getireceğini aktardılar. Bunun üzerine Fenerbahçe maçında sahada oldu. Ben de maçı takip ettim. Fenerbahçeli genç futbolcu Salih Uçan ile maç evveli diyaloglarının olduğunu gördüm. Salih ile U15 liginde rakip olmuştu ve ulusal ekipten dostuydu. Fenerbahçe maçında sıfır kusuru ile Gençlerbirliği zaferi ile bitirildi.

"Öteki gün idman yaparken Ahmet'i yanına çağırarak 'Salih ile ne konuşup gülüştünüz' dedim. Ahmet'te,' Öğretmenim coşkulu mısın diye sordu. Heyecanlanma 1-2 maç sonra hepsi geçer diyerek bana destek oldu' dedi."

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ÇOCUKLUK HAYALİ ASIL OLDU

Çocukluk hayali Galatasaray'a transfer olması ile beraber Çalık'ın hayalini hakikatleştirdiğini söyleyen Demir, "Alt yapıda bulunan futbolcuların idmanlarını izlerken Ahmet geldi ve sohbet etmeye başladık. Galatasaray'a transfer dedikoduları başlamıştı. Kasımpaşa, Bursa ve Antalyaspor'da da ismi geçiyordu. Bende 'Galatasaray çok büyük ekip, göz önünde olan dünyanın takip ettiği bir ekipte yapılan bir yanılgı çok geliştirebilir ve oynayacağın maç rakamı düşebilir' dedim. O da bana' Öğretmenim ben Galatasaray'ı hoşlanıyorum. Bir daha bu öneri kazanç mi' o surattan gideceğim dedi. Gençlerbirliği'ne de para kazandırarak Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'a gittiği yarıyılda ara ara maçtan sonra arayarak nasıl oynadığı hakkında sual sarararak görüş alışverişi yaptıklarını" söyledi.

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HEPİMİZE ONURU YAŞATTI

Ahmet Çalık'ın ulusal ekibe seçilmesi ile beraber kendilerinin de yüceldiğini aktaran Demir, "Alt yapıdan birlikte olduğumu dostumuz ulusal ekibe seçildi. Bu onur verici bir vaziyet. Ulusal ekipte Ahmet gol attı etrafımdaki insanlar arayarak tebrik etti. Bu kadar mutlu eden başka bir şey yoktur. Emeğinizin karşılığını görmek mutluluk ve şeref verdi" dedi.