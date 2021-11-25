Gündem Pazarda köpek balığını görenler şaşkın Maket mi? Yeniyor mu?
ESKİŞEHİR

Pazarda köpek balığını görenler şaşkın: Maket mi? Yeniyor mu?

Eskişehir balıkçılar çarşısında satışa çıkarılan 476 kilogram ağırlığında ve 4 buçuk metre uzunluğundaki köpek balığı, ilgi odağı oldu.

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Haber Merkezi İHA
Köpek balığı yakalandı. Eskişehirde pazarda köpek balığı satılıyor
Köpek balığı

Çanakkale’de tutulan ve Eskişehir’e getirilen 476 kilogram ve 4 buçuk metre uzunluğundaki camgöz cinsi köpek balığı, Muharrem Şahin tarafından pazarda sergilenerek satışa sunuldu. Pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, karşılarında köpek balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kilogramı 40 TL’den satılan balığa ise ilgi büyük. Gün bitmeden 80 kilogramının satıldığını söyleyen balıkçı esnafı Şahin, tahminine göre 2 gün içinde biteceğini belirtti.

Bana ‘maket mi, yeniyor mu?’ diye soruyorlar

Köpek balığını pazara getiren Muharrem Şahin, “Köpek balığımız Çanakkale denizinden çıktı. Bu camgöz cinsi diye geçiyor ve yenilebiliyor. Balığımız 4 buçuk metre uzunluğunda ve 476 kilogram. Dünyada kanser hücresi taşımayan nadir canlılardan biri olarak söyleniyor. Bu köpek balığını genellikle büyük restoranlar, yelelerinden ve kanatlarından çorba yapıyor. Tavasını ve şişini çok yapıyorlar. Vatandaştan gelen talepler iyi yönde. Tezgâhın önünden geçen vatandaşlar görünce şaşırıyorlar. Bana “maket mi, yeniyor mu” diye soruyorlar. Kilogramını 40 lira bandında satıyoruz ve sabahtan beri 80 kilogramı gitti" dedi.

İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
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01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı.
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Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.
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Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
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Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu.
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İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.

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