Koray Aydın'ın olmadığını iddia etmişti: 1999 depremindeki yağma haberi yeniden gündeme geldi

Koray Aydın
Türkiye on binlerce cana mal olan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken muhalif kesimde devleti aciz gösterme çabaları devam ediyor.
'1999 depreminde yağma yoktu' iddiası
'1999 depreminde yağma yoktu' iddiası
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı
Koray Aydın
, Habertürk Televizyonu'nda
Mehmet Akif Ersoy
'un sunduğu programa katıldı.
Aydın'ın
"1999 depreminde yağma yoktu"
iddiası gündem oldu. Aydın "1999 depreminde hiç yağma olmadı. Bir tane gazete haberi bulamazsınız" demişti.
Bunun üzerine Ersoy,
"Var, okuyayım mı?"
demiş ancak yalanı ortaya çıkan Koray Aydın
"Yok öyle bir şey"
diyerek konuyu geçiştirmişti.
17 Ağustos depremine ait yağma haberi ortaya çıktı
17 Ağustos depremine ait yağma haberi ortaya çıktı
Yaşanılan olay sonrası, 1999 yılına ait yağma haberleri arşivden gün yüzüne çıktı.
"Yağmacılara vur emri"
başlıklı haberde, Adapazarı ve Düzce'de halkın enkazlardan uzaklaştırılarak güvenli bölgelere yerleştirilmesi üzerine harekete geçen yağmacılara karşı alınan önlemler yer alıyor.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Adapazarı'nda son iki gündür şikayetlerin artması üzerine polis ve askerlere yağmacılara karşı üç kez uyarı yapmaları, aksi halde bu gruplara karşı silah kullanma talimatı verildi."
#Koray Aydın
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#Deprem
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