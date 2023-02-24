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Gündem

Koray Aydın'ın olmadığını iddia etmişti: 1999 depremindeki yağma haberi yeniden gündeme geldi

İyi Partili Koray Aydın'ın katıldığı televizyon programında "1999 depreminde bir tane yağma yaşanmadı, bir gazete haberi bulamazsınız" ifadelerinin ardından arşivlerden 1999 depremindeki yağma haberleri çıkmaya başladı. O döneme ait bir gazete haberinde yağmacılara karşı güvenlik güçlerine 'vur' emrinin verildiği bilgisi paylaşılıyor.

10:40 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Koray Aydın

Koray Aydın

Türkiye on binlerce cana mal olan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken muhalif kesimde devleti aciz gösterme çabaları devam ediyor.

'1999 depreminde yağma yoktu' iddiası

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı
Koray Aydın
, Habertürk Televizyonu'nda
Mehmet Akif Ersoy
'un sunduğu programa katıldı.
Aydın'ın
"1999 depreminde yağma yoktu"
iddiası gündem oldu. Aydın "1999 depreminde hiç yağma olmadı. Bir tane gazete haberi bulamazsınız" demişti.
Bunun üzerine Ersoy,
"Var, okuyayım mı?"
demiş ancak yalanı ortaya çıkan Koray Aydın
"Yok öyle bir şey"
diyerek konuyu geçiştirmişti.


17 Ağustos depremine ait yağma haberi ortaya çıktı

Yaşanılan olay sonrası, 1999 yılına ait yağma haberleri arşivden gün yüzüne çıktı.

"Yağmacılara vur emri"
başlıklı haberde, Adapazarı ve Düzce'de halkın enkazlardan uzaklaştırılarak güvenli bölgelere yerleştirilmesi üzerine harekete geçen yağmacılara karşı alınan önlemler yer alıyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Adapazarı'nda son iki gündür şikayetlerin artması üzerine polis ve askerlere yağmacılara karşı üç kez uyarı yapmaları, aksi halde bu gruplara karşı silah kullanma talimatı verildi."

İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucunun gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti
İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucunun gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, katıldığı canlı yayında TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalama çabasına girişti. Düşük ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen Aydın, hükümetin önce 250 bin konut yapacağını sonrasında bunun 100 bine indirildiğini öne sürdü. Sunucunun 100 bin konut projesinin orta gelirliler için ayrı bir proje olduğunu hatırlatmasına rağmen yalanını sürdüren Aydın, "Fiyatlar arttıkça, ödeme şartları kalmayan insanlar çekilmeye başladı." ifadelerini kullandı. Sunucu bu kez de 8 milyon kişinin başvuru yaptığını söyleyince Aydın "Öyle dediler de bakalım görürüz" diyerek gülümsemekle yetindi.



#Koray Aydın
#Mehmet Akif Ersoy
#Deprem
2 saat önce
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