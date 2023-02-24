Koray Aydın'ın olmadığını iddia etmişti: 1999 depremindeki yağma haberi yeniden gündeme geldi

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programına katıldı. Aydın, depremin olduğu dönemde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapıyordu. Aydın, MHP'nin yer aldığı koalisyon hükümetinde 28 Mayıs 1999 - 5 Eylül 2001 arasında bakan olarak görevdeydi. Ersoy'un "99 depreminde yağma ve hırsızlık olmadı mı?" sorusu üzerine Aydın, "Hayır hiç olmadı. Bir tane haber yoktur, benden sonra araştırın. O dönemde böyle bir şey hiç yaşanmadı" yanıtını verdi. O döneme ait gazete haberlerinin sorulması üzerine Aydın, "Neyse bakarız sonra" yanıtını verdi.