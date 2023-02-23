İYİ Parti'li Koray Aydın pişkinlikte sınır tanımadı: Sunucunun gerçeği söylemesine rağmen yalanda ısrar etti

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın.
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, HaberTürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Aydın, bazı fırsatçıların kiralara yaptığı fahiş zamlar üzerinden TOKİ'nin sosyal konut projelerini karalama çabasına girişti.
Düşük gelirli vatandaşlara yönelik ve orta gelirli vatandaşlara yönelik projelerin farklı olduğunu bilmeyen Aydın, "Fiyatlar olduğu yerde katlandı. Hani hükümetimiz 100 bin konut yapıyordu hatırlıyor musunuz?" dedi.
Aydın, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un 250 bin konut yapıldığını anımsatması üzerine. "250 bin mi, 100 bine sonra müracaat yaptılar, 8 bin müracaat var. ne oluyor bu?" ifadelerini kullandı.
Yalanını sürdürmeye devam etti
Ersoy, bunun üzerine sosyal konut projesine çok fazla başvuru olduğunu ve çevresindeki herkesin başvurduğunu söyleyince Aydın, "Öyle dediler de bakalım görürüz." yanıtını verdi.