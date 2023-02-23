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CHP ile ilişiği kesilen Yaşar Okuyan'dan parti genel merkezine ve İYİ Parti'ye tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i 'Elimde dosyaları var' diyerek tehdit eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, dün ki Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi sonrası İYİ Parti'den gelen tepkiler nedeniyle CHP'den ihraç edildi. İlişiği kesildikten sonra açıklamalarda bulunan Okuyan, "İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar" dedi. İhracın partinin resmi hesabından duyurulmasına da tepki gösteren Okuyan, "Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim" diye konuştu.

10:39 . 23/02/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu - Yaşar Okuyan

Kemal Kılıçdaroğlu - Yaşar Okuyan

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenle partiye kattığı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, Akşener’in Altılı Masa'yı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde A
kşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu
belirtmişti. Bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade eden Okuyan,
"Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni"
diyerek açıkça tehdit etmişti.

  • Kemal Kılıçdaroğlu ise
    "Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi veya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım"
    ifadesini kullanmıştı.



İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası CHP'den ihraç edildi

Okuyan ile Kılıçdaroğlu, 21 Şubat'ta bir araya geldi ve Okuyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık"
diyerek fotoğraf paylaştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale başta olmak üzere İYİ Partili isimler, Kılıçdaroğlu'na Okuyan'la görüştüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. CHP'den, görüşmeden bir gün sonra yapılan açıklamada ise,
"Sayın Yaşar Okuyan’ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
denildi.

Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi
Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi

CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. "Akşener ile ilgili elimde belgeler ve dosyalar var" diyen Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dair paylaştığı fotoğrafta elindeki kağıtlar dikkat çekti. Görüşmeye İYİ Parti'den tepki gecikmedi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Özkan, "Bu görüntüyü kabul etmiyorum" ifadelerini kullanırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de "Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" dedi. Tepkiler sonrası CHP, Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.


'İYİ Parti çevreleri rahatsız olmuş'

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem
'e konuşan Yaşar Okuyan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile pazartesi günü yaptığı görüşmeyi ve bir gün sonra CHP Genel Merkezi'nden kendisi hakkında yapılan "partiyle ilişiği kesilmiştir" açıklamasını değerlendirdi.
"İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar"
diyen Okuyan,
"Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'yla. İYİ Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan… Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim"
diye konuştu.



'Ben de bunun üzerine istifamı verdim'

Okuyan, CHP Genel Merkezi'nden kendisiyle ilgili yapılan açıklamaya tepki gösterdi.
Tweeti atan kişinin hukuku bilmediğini öne süren Okuyan, şunları kaydetti:
"Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir. Neden partinin tüzüğü vardır. Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır. Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler. Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim."
Yaşar Okuyan imzaladığı istifasını da kamuoyu ile paylaştı.

'CHP adına öyle iki satır bir şey yayınlamışlar'

Okuyan, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı konuşmada da kendisine açıklamalarının sorun teşkil etmesi durumunda istifasını verebileceğini söylediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yorum yapmadığını öne sürdü.
"Ancak ortalık karışınca CHP Genel Merkezi adına öyle iki satır bir şey yayın yapmışlar"
diyen Okuyan,
"Şimdi tabii ben polemiği sürdürmek istemiyorum. İstifamı hastane odasından yazdım. Altılı Masa görüşmelerine ve partiye zarar vermemek amacıyla partiden istifa ediyorum dedim"
ifadelerini kullandı.

  • "Görüşmede fotoğraf paylaştınız. O fotoğraflar yeni mi eski mi" sorusuna Okuyan, "Olur mu öyle şey? Eskisi olur mu?" diye yanıt verdi.


İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi
İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını ve elinde Akşener'in bakanlık dönemine ait belgeler olduğunu açıklayan Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Okuyan ile buluşmasına İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi. İYİ Partililer ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale yaptığı paylaşımda "Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun" dedi.

#CHP
#Yaşar okuyan
#İYİ Parti
#Meral Akşener
1 saat önce
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CHP ile ilişiği kesilen Yaşar Okuyan'dan parti genel merkezine ve İYİ Parti'ye tepki
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