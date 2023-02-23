CHP ile ilişiği kesilen Yaşar Okuyan'dan parti genel merkezine ve İYİ Parti'ye tepki

"Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir. Neden partinin tüzüğü vardır. Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır. Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler. Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim."