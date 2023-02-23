CHP ile ilişiği kesilen Yaşar Okuyan'dan parti genel merkezine ve İYİ Parti'ye tepki

Kemal Kılıçdaroğlu - Yaşar Okuyan
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenle partiye kattığı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, Akşener’in Altılı Masa'yı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde A
kşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu
belirtmişti. Bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade eden Okuyan,
"Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni"
diyerek açıkça tehdit etmişti.
- Kemal Kılıçdaroğlu ise"Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi veya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım"ifadesini kullanmıştı.
İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası CHP'den ihraç edildi
İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası CHP'den ihraç edildi
Okuyan ile Kılıçdaroğlu, 21 Şubat'ta bir araya geldi ve Okuyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık"
diyerek fotoğraf paylaştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale başta olmak üzere İYİ Partili isimler, Kılıçdaroğlu'na Okuyan'la görüştüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. CHP'den, görüşmeden bir gün sonra yapılan açıklamada ise,
"Sayın Yaşar Okuyan’ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
denildi.
'İYİ Parti çevreleri rahatsız olmuş'
'İYİ Parti çevreleri rahatsız olmuş'
Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem
'e konuşan Yaşar Okuyan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile pazartesi günü yaptığı görüşmeyi ve bir gün sonra CHP Genel Merkezi'nden kendisi hakkında yapılan "partiyle ilişiği kesilmiştir" açıklamasını değerlendirdi.
"İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar"
diyen Okuyan,
"Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'yla. İYİ Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan… Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim"
diye konuştu.
'Ben de bunun üzerine istifamı verdim'
'Ben de bunun üzerine istifamı verdim'
Okuyan, CHP Genel Merkezi'nden kendisiyle ilgili yapılan açıklamaya tepki gösterdi.
Tweeti atan kişinin hukuku bilmediğini öne süren Okuyan, şunları kaydetti:
"Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir. Neden partinin tüzüğü vardır. Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır. Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler. Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim."
'CHP adına öyle iki satır bir şey yayınlamışlar'
'CHP adına öyle iki satır bir şey yayınlamışlar'
Okuyan, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı konuşmada da kendisine açıklamalarının sorun teşkil etmesi durumunda istifasını verebileceğini söylediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yorum yapmadığını öne sürdü.
"Ancak ortalık karışınca CHP Genel Merkezi adına öyle iki satır bir şey yayın yapmışlar"
diyen Okuyan,
"Şimdi tabii ben polemiği sürdürmek istemiyorum. İstifamı hastane odasından yazdım. Altılı Masa görüşmelerine ve partiye zarar vermemek amacıyla partiden istifa ediyorum dedim"
ifadelerini kullandı.
- "Görüşmede fotoğraf paylaştınız. O fotoğraflar yeni mi eski mi" sorusuna Okuyan, "Olur mu öyle şey? Eskisi olur mu?" diye yanıt verdi.
#CHP
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