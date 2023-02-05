|
Gündem

İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan'a tepki: Boşlukta yer kaplamaktan başka varlık kıymeti yok

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP’li Yaşar Okuyan’ın, "Meral Akşener’le ilgili elimde belgeler var. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni." tehdidine sert sözlerle yanıt verdi. "Siyasette tehdit ve şantajın hangi yapıların dili ve üslubu olduğu herkesin malumudur." diyen Ağıralioğlu, "Esas acı olan ise boşlukta cüssesi kadar yer kaplamaktan başka hiçbir varlık kıymeti olmayan birinin, Türk Milleti'nin hayatında bu kadar siyasi mevki işgal edip yıllarca insan zannedilmesidir." ifadelerini kullandı.

23:08 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.

Okuyan'ın bu açıklaması İYİ Parti tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Okuyan'a karşı ağır ifadeler kullandı.

"BOŞLUKTA CÜSSESİ KADAR YER KAPLAMAKTAN BAŞKA VARLIK KIYMETİ YOK"

"Siyasette tehdit ve şantajın hangi yapıların dili ve üslubu olduğu herkesin malumudur."
diyen Ağıralioğlu,
"Esas acı olan ise boşlukta cüssesi kadar yer kaplamaktan başka hiçbir varlık kıymeti olmayan birinin, Türk Milleti'nin hayatında bu kadar siyasi mevki işgal edip yıllarca insan zannedilmesidir."
açıklamasında bulundu.


#Yavuz Ağıralioğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Yaşar Okuyan
12 dakika önce
default-profile-img
İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan'a tepki: Boşlukta yer kaplamaktan başka varlık kıymeti yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mart'ı işaret etti: Kararnameyi açıklayacağım ve seçim atmosferine gireceğiz
Erdoğan İstanbul'da konsoloslukların kapatılması hakkında: Pazartesi günü kabine toplantımızda gerekli kararları alacağız
Galata Kulesi'nin demir korkulukları şiddetli rüzgardan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dokuz ülkeye 'konsolosluk kapatma' tepkisi: Ültimatom verildi kabinede gerekli kararları alacağız
Sefer iptalleri nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.