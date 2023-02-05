İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan'a tepki: Boşlukta yer kaplamaktan başka varlık kıymeti yok

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu, bunları Kılıçdaroğlu’na da dosya olarak verdiğini ifade etti. Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" diyerek Akşener'e sert tepki gösterdi.
Okuyan'ın bu açıklaması İYİ Parti tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Okuyan'a karşı ağır ifadeler kullandı.