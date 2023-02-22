İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP’li Yaşar Okuyan’ın, "Meral Akşener’le ilgili elimde belgeler var. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni." tehdidine sert sözlerle yanıt verdi. "Siyasette tehdit ve şantajın hangi yapıların dili ve üslubu olduğu herkesin malumudur." diyen Ağıralioğlu, "Esas acı olan ise boşlukta cüssesi kadar yer kaplamaktan başka hiçbir varlık kıymeti olmayan birinin, Türk Milleti'nin hayatında bu kadar siyasi mevki işgal edip yıllarca insan zannedilmesidir." ifadelerini kullandı.