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İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını ve elinde Akşener'in bakanlık dönemine ait belgeler olduğunu açıklayan Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Okuyan ile buluşmasına İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi. İYİ Partililer ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale yaptığı paylaşımda "Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun" dedi.

16:05 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaşar Okuyan-Kemal Kılıçdaroğlu

Yaşar Okuyan-Kemal Kılıçdaroğlu

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözlerle yüklenmişti. Okuyan, şu sözlerle Akşener'i açık açık tehdit etmişti:

"Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir"

Okuyan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu

Akşener'e yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesine İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi.


İYİ Partililer sosyal medyadan tepki gösterdi

İYİ Partililer ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaptığı paylaşımda, "
Bu yalancının genel başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum"
ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise Kılıçdaroğlu ve Okuyan'ın görüşmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Biz iktidarı neden eleştiriyoruz?
İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için,
Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için,
Yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için.
Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!"




#İYİ Parti
#Yaşar Okuyan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özlale
21 dakika önce
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İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi
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