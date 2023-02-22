İYİ Partililer Yaşar Okuyan'la bir araya gelen ittifak ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi

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Yaşar Okuyan-Kemal Kılıçdaroğlu
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözlerle yüklenmişti. Okuyan, şu sözlerle Akşener'i açık açık tehdit etmişti:
Akşener'e yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiğini duyurdu. Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesine İYİ Parti'den tepki gelirken CHP'den yapılan açıklamada Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise Kılıçdaroğlu ve Okuyan'ın görüşmesine şu sözlerle tepki gösterdi: