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Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi

CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. "Akşener ile ilgili elimde belgeler ve dosyalar var" diyen Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dair paylaştığı fotoğrafta elindeki kağıtlar dikkat çekti. Görüşmeye İYİ Parti'den tepki gecikmedi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Özkan, "Bu görüntüyü kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrası CHP, Yaşar Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

13:33 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaşar Okuyan'ın paylaştığı fotoğrafın 4 Ocak tarihindeki görüşmesine ait olduğu belirlendi.

Yaşar Okuyan'ın paylaştığı fotoğrafın 4 Ocak tarihindeki görüşmesine ait olduğu belirlendi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şimdiki CHP'li Yaşar Okuyan, bir televizyon kanalında katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözlerle yüklenmişti. Okuyan,
"Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir"
sözleriyle Akşener'i açık açık tehdit etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu - Yaşar Okuyan

Elindeki dosyalar dikkat çekti


CHP'li Yaşar Okuyan bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Okuyan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafların 4 Ocak'taki ziyarete ait olduğu belirlendi. Ancak fotoğraflarda elindeki kağıtlar dikkat çekti. Bu da Okuyan'ın Akşener'le ilgili yaptığı belge açıklamasını akıllara getirdi. Okuyan'ın bilerek bu fotoğrafı paylaştığı yorumları yapıldı.


Yaşar Okuyan paylaşımında,
"Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık"
ifadelerini kullandı.


Görüşmeye İYİ Parti'den jet itiraz

İkilinin görüşmesine İYİ Parti cephesinden tepki gecikmedi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaptığı paylaşımda, "Bu yalancının genel başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.


CHP'den açıklama: İhraç edildi

Tepkiler sonrası açıklama yapan CHP, Yaşar Okuyan'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu. CHP'den yapılan açıklamada
, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
ifadesi kullanıldı.

#CHP
#İYİ PARTİ
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yaşar Okuyan
3 saat önce
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Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi
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