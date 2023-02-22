Akşener'i tehdit eden CHP'li Okuyan Kılıçdaroğlu'yla görüştü: İYİ Parti'den gelen tepkiler sonrası partiden ihraç edildi

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Yaşar Okuyan'ın paylaştığı fotoğrafın 4 Ocak tarihindeki görüşmesine ait olduğu belirlendi.
CHP'li Yaşar Okuyan bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Okuyan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafların 4 Ocak'taki ziyarete ait olduğu belirlendi. Ancak fotoğraflarda elindeki kağıtlar dikkat çekti. Bu da Okuyan'ın Akşener'le ilgili yaptığı belge açıklamasını akıllara getirdi. Okuyan'ın bilerek bu fotoğrafı paylaştığı yorumları yapıldı.
İkilinin görüşmesine İYİ Parti cephesinden tepki gecikmedi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaptığı paylaşımda, "Bu yalancının genel başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.