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Gündem Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası
KOCAELİ

Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası

Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, villada tombala oynayan 32 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası
32 vatandaş tombala oynarken yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, villada kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, dün gece harekete geçti. Düzenlenen baskında, villada tombala oynadıkları belirlenen 32 kişi yakalandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında para ceza kesildi. Ayrıca kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Boksörler derneğine kumar baskını: Polisi karşısında görünce uyuma numarası yaptı
FOTOĞRAF 17
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Bulvarında boksör derneği görünümlü kafe halinde kıraathanede meydana geldi.
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Emniyet Müdürlüğü Polisleri, ’’boksör’’ derneği görünümü verilmiş 3 katlı kafe tarzı kıraathanede yasa dışı bir şekilde kumar oynandığını ve adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini tespit etti.
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Adrese saat 02.30 sıralarında şok baskın yapıldı. İş yeri sahibinin gizlenmek ve olası polis baskınlarından saklanmak için dışarıdan Boksör dernek haline dönüştürülmüş içeriden ise kıraathane olarak tasarladığı ve bu şekilde kamufle ettiği belirlendi.
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Oyun oynadıkları tespit edilen aralarında kadınında bulunduğu 8 kişiden ikisi polis ekiplerini görünce çatıda uyuma numarası yaptı. Bir kişi ise dolap arkasında gizlendiği yerde yakalandı.
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Taner A., Ekiplerden birine ’’sizinle konuşmak isteyen birisi var’’ dedi. Komiser telefon ile konuşmak istemeyince Taner A., telefondaki ’’Hamdi Bey’e komiser şuan konuşmak istemiyor diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ayrıca ekiplere Vahdettin İ.’nin ise eski milli boksör olduğunu dile getirdi.
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Emniyet Müdürlüğü Ahlak büro ekipleri girişi kafe olarak tasarlanmış adreste bulunarak iskambil oynadıkları tespit edilen Yılmaz U.(55)., Mustafa Ç.(64)., Oktay K.(38)., Murat O.(44)., Mehmet B.(62)., Taner A.(42)., Vahdettin İ., ve Meliha Ö.(39)’ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet gerekçesiyle üç bin 150’er lira idari para cezası kesti.
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8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. 8 kişiye 2 bin 350’er liradan 18 bin 800 TL kumar oynadıkları için ceza kesildi. Ayrıca derneğe 40 bin TL ceza kesildi. İş yeri ise Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.
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Boksörler derneğine kumar baskını: Polisi karşısında görünce uyuma numarası yaptı
Bursa'da polis boksör derneği görünümlü kafe halindeki kıraathaneye baskın düzenledi. Baskın sonrası karşısında polisi gören bir kişi uyumuş numarası yaparken bir kişi ise dolap arkasına gizlendi. Kıraathanede yer alan şahıslar birinin ise telefona sarılıp polisin ''Hamdi Bey'' ile konuşmasını istemesi dikkat çekti.


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