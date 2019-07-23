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KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı

KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

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