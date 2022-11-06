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EĞİTİM

KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim Sınavı'na ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

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Haber Merkezi AA
KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! KPSS soru ve cevapları öğrenme ekranı
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KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 16 Kasım 2022'de saat 23.59'da sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

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