Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece Gölü'nde korku dolu anlar: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Küçükçekmece Gölü'nde korku dolu anlar: Mahsur kalanlar kurtarıldı

21:522/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece Gölü'nde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık devrildi. Bu sırada gölde bulunan diğer tekne sahipleri alabora olan kayıktan suya düşerek mahsur kalan kişileri kurtardı.

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredeki kişiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayığın ise daha sonra battığı görüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kanarya Sahili Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Gölde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık devrildi. Bu sırada gölde bulunan diğer tekne sahipleri alabora olan kayıktan suya düşerek mahsur kalan kişileri kurtardı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Küçükçekmece Gölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgesi alma ekranı açıldı: İşte tarihler ve giriş belgesi bilgileri