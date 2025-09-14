Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye: Hz. Ömer detayı dikkat çekti

Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Giannopoulos, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a takdim ettiği emannamenin yazılı olduğu tabloyu sundu.
Cuma namazından sonra verildi
Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olması ve Hz. Peygamber'in İsra ve Miraç hadisesi için Aksa'ya gitmesi nedeniyle önemli olan Kudüs İslam ordularınca 638 yılında kuşatıldı.
Hristiyanlar şehri savunmaya çalışsa da destek kuvvetlerinin geldiği öğrenilince barış talebinde bulunuldu. Patrik Sophronios, şehri teslim etmek için Halife Hazreti Ömer'in bizzat gelip teslim almasını şart koştu.
İstişareler sonrası bu şartı kabul eden Hazreti Ömer, küçük bir kafileyle yola çıktı. Üç semavi din tarafından kutsal olan Kudüs'e gelen Hazreti Ömer, cuma namazı kıldıktan sonra biri bütün Kudüslülere biri de Hristiyanlara olmak üzere iki emanname verdi.
Emannamenin ilk maddesinde, bütün papazların nerede ve hangi şartlarda olursa olsun Müslümanlardan güvenceye sahip oldukları, bütün gayrimüslimlerin zimmet akdinin hükümlerine riayet ettikleri müddetçe emanlarının geçerli olacağı, müminler ile kendilerinde sonra gelecek olanların onları korumakla mükellef olduğu, Hristiyanların itaat ve bağlılıklarının devam etmesi şartıyla bu durumum devam edeceği belirtildi.
Verilen koruma ve eman sözünün, Hristiyanlar için geçerli olduğu kadar kiliseleri, manastırları, dışarıda ve içeride bulunan bütün ziyaret mahalli olan mukaddes mekanları için de geçerli olduğuna işaret edilen emannamede, bu mekanların, Kumame Kilisesi, Hz. İsa'nın doğum yeri olan Beytüllahim'deki Büyük Kilise ve kıbleye, kuzeye ve batıya açılan üç kapılı mağara olduğu vurgulandı.
Erkek ve kadın bütün müminler ile sultan, hakim veya vali, zengin veya fakirin mutlaka bu emirleri koruyacakları, Hristiyan reislerine bu fermanın sahabe-i kiramdan Abdullah, Osman bin Affan, Sa'd bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf ve diğer sahabelerin huzurunda verildiği aktarılan emannemede, bu fermanda açıklanan emirlerin korunması ve riayet edilmesi gerektiği yer aldı.
Emannamenin son maddesinde ise "Müminlerden kim bu fermanımızı okur da şimdi veya kıyamete kadar, ona muhalefet ederse, Allah'ın ahdini bozmuş ve Habibi'ne isyan etmiş olur." ifadelerine yer verildi.