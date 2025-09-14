Yeni Şafak
Erdoğan sedan Togg’u test etti

Erdoğan sedan Togg'u test etti

04:0014/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erdoğan, Togg’un sedan modelini test etti
Erdoğan, Togg'un sedan modelini test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen mavi renkli Togg’un yarın satışa çıkacak yeni sedan modeli T10F ile test sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Togg’un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, Erdoğan’a otomobili Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde teslim etti. Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg’un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı. Erdoğan’a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

TİP ONAY BELGESİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye’de satışa sunulacak Togg’un T10F modeline Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli otomobilimiz Togg’un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye’de, kısa süre sonra da Avrupa’da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



