Erdoğan pazartesi Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürecek. Erdoğan, İsrail’in Katar’daki Hamas üyelerine saldırısının ardından yazılı mesaj yayınlamış ardından da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alınmıştı. Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtirken, iki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kalmıştı.