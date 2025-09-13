Yeni Şafak
Erdoğan pazartesi Katar'a gidecek

Erdoğan pazartesi Katar'a gidecek

13/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi Katar'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi Katar'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü İsrail’in Hamas üyelerine saldırdığı Katar’a gidiyor. Katar ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’ne katılacak Erdoğan seyahatinde ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için girişimlerini sürdürecek. Erdoğan, İsrail’in Katar’daki Hamas üyelerine saldırısının ardından yazılı mesaj yayınlamış ardından da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alınmıştı. Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtirken, iki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kalmıştı.




