Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma birçok konuyu görüştüğümüz toplantımızı tamamladık. Dün yaşanan fırtınan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız durumu yakından takip ediyor. Hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar.

'TÜRKİYE BÖLGESİNİN İSTİKRAR ADASIDIR'

Türkiye rotasından ayrılmadan ilerliyor. Yaşanan her kriz Türkiye'nin istikrar adası konumunu perçinliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır. Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen ve dostlarına destek veren bir Türkiye var. Karamsarlığa kapılmadan biz doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz.

"26 SEKTÖRDE İHRACATIMIZ YÜKSELDİ"

Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü bir performans sergiledi. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu. İhracatımızın detaylarına baktığımızda, umutvar bir durumla karşılaşıyoruz. 26 sektörde ihracatımız yükseldi. Otomotiv liderliğini sürdürürken kimyevi maddeler ikinci elektrik elektronik üçüncü hazır giyim ise dördüncü oldu. Bin 18 firmamız yurt dışına ilk kez ürün satma başarısı göstermiştir. Bu ihracat rakamları takdire şayandır. Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. Nisan ayı ihracat ayı verilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi, 64,2 milyar dolar gelirle kapatmıştık. 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimizin yılın ilk çeyreğinde arttı. Yine bu dönemde turist sayımız da arttı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olsun.

"İŞSİZLİK ORANI AZALDI"

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı. İstihdam sayımız 226 bin kişi arttı. İstihdamız oranımız ise 0,3 puan arttı. Keza iş gücü sayımız mart ayında bir önceki aya göre 135 bin kişi arttı. İş gücüne katılım oranımız da arttı. Nisan ayı enflasyon oranı, yüzde 4,18 olarak açıklandı. Halen yüksek seyreden akaryakıt fiyatları tüm dünyada olduğu gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.

'TÜRKİYE'YE KARŞI STRATEJİK ŞAŞILAR'

Son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği tartışmalara şahit oluyoruz. Karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra nüks etmeye başladı. 2 Kasım 2002'de AB ile faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senede 8 uyum paketi Meclis'ten geçti. 2012'de birlikle ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Türkiye'yi dışlayacak bir bahane sürekli buldular. Bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayız. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara’nın nerede durduğu değil. Mesele, Brüksel’in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz, hatırı sayılacak bir varlığı olan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenebilecek bir ülke değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız.

Unutulmasın ki, ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel iş birliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye’nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa’nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjde vereceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz."












