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Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi

Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi

14:1023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Kurban Bayramı tatili birleşti mi?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Kurban Bayramı tatili birleşti mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilinin süresi de netleşti. Dokuz güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinde kamu çalışanlarının izinlerine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."


#Kurban Bayramı
#İletişim Başkanlığı
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