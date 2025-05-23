Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İstanbul'daki kurban pazarları, Anadolu'nun dört bir yanından gelen kurbanlık hayvanlarla dolmaya başladı. Bahçelievler'de de kamyonlarla getirilen kurbanlıklar, yerini aldı.Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlıklar, İstanbul'daki pazarlara getirildi. Şehre girişlerine izin verilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, 39 ilçede kurulan modern satış ve kesim alanlarındaki yerlerini aldı. Peki 2025 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?
Bahçelievler'deki kurbanlık alanda da hareketlilik yaşandı. Kamyonlarla alana getirilen kurbanlıklar, çadırlara konuldu.
2025 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?
Satıcılar 2025 yılında ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 bin TL ile 150 bin TL arasında olacağını ifade etti.
2025 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?
Satıcılar 2025 yılına ait küçükbaş kurbanlık fiyatları için öngörülen aralıklar koç 12.000 TL – 20.000 TL, keçi: 9.000 TL – 15.000 TL'dir.
Bölgesel farklılıklara göre hayvanın fiziki özellikleri, fiyatların artıp ya da azalmasına neden olabiliyor.
BESİCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR NELER?
Besici Ömer Yıldız, sektörün yaşadığı maliyet artışlarını dile getirirken, "Maliyetlerimiz fazla ama biz yine geçen sene ile aynı fiyattan satmaya devam ediyoruz. Herkes kurbanını alsın, son günü beklemesin. Kurban fiyatları yine uygun. Çadır yerleri pahalı, nakliye fiyatları fazla, hayvanın maliyeti yüksek ama biz yine geçen sene olduğu gibi uygun fiyata veriyoruz" şeklinde konuştu.
Yıldız, getirdiği 44 hayvandan kısa sürede iki tanesini sattığını ve bayrama yaklaştıkça ilginin daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Belediyeler hazırlıklarını tamamladı. Belediyeler vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmeleri ve kesim ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kapsamlı hazırlıklar yaptı. Kurban satış ve kesim alanları; su, elektrik, tuvalet, duş, mescit ve otopark gibi sosyal donatılarla donatıldı. Veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık kontrolleri titizlikle yapılırken, zabıta ekipleri de 7/24 güvenlik önlemleri alarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışıyor.