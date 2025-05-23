Yıldız, getirdiği 44 hayvandan kısa sürede iki tanesini sattığını ve bayrama yaklaştıkça ilginin daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Belediyeler hazırlıklarını tamamladı. Belediyeler vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmeleri ve kesim ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kapsamlı hazırlıklar yaptı. Kurban satış ve kesim alanları; su, elektrik, tuvalet, duş, mescit ve otopark gibi sosyal donatılarla donatıldı. Veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık kontrolleri titizlikle yapılırken, zabıta ekipleri de 7/24 güvenlik önlemleri alarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışıyor.