İslam dininin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’nın 2025’teki tarihi netleşti. Ramazan ayının sona ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanacak ve ardından dikkatler Kurban Bayramı’na yönelecek. Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı angi tarihte, kaç gün sürecek? 2025 Diyanet Kurban Bayramı günleri
2025 Kurban Bayramı tatil planları şimdiden şekillenmeye başladı. Yılın en önemli ikinci bayramı olarak kabul edilen Kurban Bayramı, hafta sonlarıyla birleştiğinde uzunca bir tatil fırsatı sunabiliyor. Bu nedenle, "2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorusu, erken plan yapmayı sevenler tarafından sıkça soruluyor.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sora erecek. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı Arefe Günü olacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
2025 yılında Kurban Bayramı haftanın son günlerine denk geliyor. Bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın çoğunlukla hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle bu yıl bayram tatili 9 gün olmayacak. Arefe günü yarım gün çalışılacak. Toplamda 4.5 gün bayram tatili yapılacak.
2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün