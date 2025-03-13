2025 Kurban Bayramı tatil planları şimdiden şekillenmeye başladı. Yılın en önemli ikinci bayramı olarak kabul edilen Kurban Bayramı, hafta sonlarıyla birleştiğinde uzunca bir tatil fırsatı sunabiliyor. Bu nedenle, "2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" sorusu, erken plan yapmayı sevenler tarafından sıkça soruluyor.