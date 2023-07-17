Kurban Bayramı'nda kesilmemek için kaçan inek 22 gün sonra ortaya çıktı

Elazığ'daki olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı.