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Kurban Bayramı'nda kesilmemek için kaçan inek 22 gün sonra ortaya çıktı

Elazığ’da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesilmek için alınan fakat kaçan kurbanlık inek, Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kurban yakalama timleri tarafından 22 gün sonra yakalandı.

11:18 . 17/07/2023 Pazartesi
IHA
Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı.

Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı.

Elazığ'daki olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramının ilk gününde dini vecibesini yerine getirmek isteyen Yusuf Yalçın, pazardan kurbanlığını alarak evinin bahçesine getirip ip ile ağaca bağladı.

İpi koparan kurbanlık inek bir anda kaçmaya başladı. Kaçan kurbanı yakalamak isteyen fakat yakalayamayan vatandaş, durumu Elazığ Belediyesi Beyaz Masayı arayarak durumu bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kurban yakalama timleri, 22 gün boyunca kaçtığı kurbanı bir saat içerisinde yakalayarak sahibine teslim etti.

#Elazığ
#Gümüşkavak
#Kurban Bayramı
8 dakika önce
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