Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akını: Nemrut Dağı binlerce turisti ağırladı

Nemrut Dağı'nın yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, "Dünyanın en etkileyici açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen Nemrut Dağı'ndayız. Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce yerli ve yabancı turist ilimizi ziyaret etti. Dört gün boyunca 10 bin ziyaretçi Nemrut Dağını ziyaret etti. 7 bin 500 yerli, 2 bin 500 yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi burayı ziyaret etti. 2024 yılının nisan ile haziran ayı tarihlerine bakıldığında 41 bin yerli ve 3 bin 500'de yabancı olmak üzere yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etmiş. 2025 yılına baktığımızda ise yüzde 100 bir artış elde edildi. Yaklaşık 73 bin yerli, 10 bine yakında yabancı olmak üzere 83 bin ziyaretçi ilimizi ziyaret etmiş durumda. Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 2025 yılı sonuna kadar 300 bin yerli ve yabancı olmak üzere ziyaretçi beklemekteyiz" diye konuştu.