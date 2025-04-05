Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kütahya'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı

12:455/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kütahya'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı
Kütahya'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kütahya'da 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, 13 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Alipaşa Mahallesi Müezzin Sokak üzerinde yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve dolandırıcılık suçlarından, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olan, ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma olmak üzere hakkında toplamda 13 suç kaydı bulunan M. N. Ü (24) isimli şahıs yakalanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.




#Kütahya
#Firari
#Yakalandı
#Cezaevi firarisi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru kılavuzu...