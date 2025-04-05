Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisindeki aylık kazancı dudak uçuklattı

Aybüke Pusat Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Devlet kanalında çalışan oyuncuların boykota destek veremeyeceğini söyleyen gazeteci Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde CHP'nin boykot kalkışmasına destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'ın aylık kazancı olduğunu iddia ettiği rakamı açıkladı. TRT yönetiminden aldığı bilgiyi de paylaşan Küçük, oyuncuların siyaset yapmayacağına dair sözleşme imzaladığını da söyledi.
CHP'nin başlattığı boykot kampanyasına sosyal medya hesabından destek vererek 2 Nisan'da alım yapılmaması çağrısında bulunan oyuncu
Aybüke Pusat
, TRT’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Gazeteci Cem Küçük, boykota destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a eleştirilerde bulundu. TGRT Haber'de konuşan Küçük,
"Konuşmalarımın tamamına bakmıyorlar. Konuşmalarımı kesip biçiyorlar"
dedi.
"Bölüm başına 500 bin TL"
"Bölüm başına 500 bin TL"
Aybüke Pusat'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da itiraz ettiğini ama buna rağmen TRT'nin herhangi bir yaptırım uygulamadığını vurgulayan Küçük,
"Önden çekilen 2 bölümün ücretini de almış. TRT bölüm başına 500 bin TL veriyor, ayda 2 milyon eder"
ifadelerini kullandı.
"Siyasi partinin propagandasını yapamaz"
"Siyasi partinin propagandasını yapamaz"
TRT'de çalışanların bir siyasi partinin propagandasını yapamayacağını dile getiren Cem Küçük,
"Devletin kanalında çalışıp bir de boykota katılamazsın. İzlemeyin bu kanalları derken kendi kanalını da boykot ediyor. Hem TRT’de çalışıp hem de nasıl TRT’nin boykotunu yapıyorsun? Bu AK Parti için de MHP için de geçerli"
dedi.
"‘Siyaset yapamazsın’ sözleşmesi varmış"
"‘Siyaset yapamazsın’ sözleşmesi varmış"
TRT yönetiminden öğrendiği bilgiyi paylaşan Küçük şunları söyledi:
"Bu oyuncuların TRT ile ‘Siyaset yapamazsın’ sözleşmesi varmış. TRT’de çalışan biri siyasi parti propagandası yapamaz. Kovulma gerekçesi bu aslında. Madem muhalifsin niye TRT'de çalışıyorsun? Terörle ilgili, kadın haklarıyla ilgili olur anlarım. Bütün bunlar niye? Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için. Kardeşim bırak adam yargılansın."
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