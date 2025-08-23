Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi öldü, beş kişi yaralandı

Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi öldü, beş kişi yaralandı

23:2523/08/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.
Otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.

L.E. (49) idaresindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü L.E. ile otomobildeki H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve Halime Türkaslan (77) sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Türkaslan, hastanede hayatını kaybetti.



#Emet
#Kütahya
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?