Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi öldü, beş kişi yaralandı

Otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.
L.E. (49) idaresindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü L.E. ile otomobildeki H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve Halime Türkaslan (77) sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Türkaslan, hastanede hayatını kaybetti.
#Emet
#Kütahya
#TRAFİK KAZASI