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GAZİANTEP

Lise öğrencisine feci dayak: Öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Gaziantep’te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği, görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Lise öğrencisine feci dayak: Öğretmen hakkında işlem başlatıldı
Lise öğrencisine feci dayak.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

“Valilik takip edecek”


Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te öğretmenden liseli öğrenciye tekme tokat dayak anı kamerada
OYNAT 00:28
Gaziantep'te öğretmenden liseli öğrenciye tekme tokat dayak anı kamerada
Gaziantep'te bir lise öğrencisinin öğretmeninden feci şekilde dayak yediği anlar telefon kamerasına yansıdı. Gaziantep Valiliği görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğrencinin öğretmeni tarafından dövüldüğü anlar telefon kamerasına yansıdı.

Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken öğrencinin sınıf kapısına dayanarak öğretmeni tarafından dövülmesi görüntülere yansıdı. Görüntü sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye, öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.


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