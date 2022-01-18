Gündem İnşaat Mühendisleri Odasını eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası
POLİTİKA

İnşaat Mühendisleri Odası'nı eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası

İnşaat Mühendisleri Odası; MHP Milletvekili ve mühendis Lütfi Kaşıkçı hakkında, yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle uzaklaştırma kararı verdi. Kaşıkçı, “Bana Meclis kürsüsünden hakkı savunduğum için 30 gün meslekten men cezası veriyorsunuz” diyerek verilen kararı kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Lütfi Kaşıkçı Mühendis İnşaat Mühendisleri Odası MHP Milletvekili Uzaklaştırma Kınama Hatay
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı

İnşaat Mühendisleri Odası, genel merkezi eleştiren ve mesleki kapsam dışındaki siyasi çıkışları kabul etmeyen Kocaeli, Bursa ve Rize İnşaat Mühendisleri il başkanları hakkında kınama ve meslekten uzaklaştırma kararı vermişti.

Milletvekili TBMM'de konuştu

Kendisi de bir mühendis olan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 3 il yöneticisine de verilen kınama ve uzaklaştırma kararlarını TBMM kürsüsüne taşıdı.

Milletvekili, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İnşaat Mühendisleri Odası'nın, üyelerine yönelik hukuksuz uygulamalar yaptığını belirterek, “İMO’yu Atatürk maskesi takarak, bölücülere her türlü alanı açıp onlara cesaret veren bu kadrodan kurtarmak adına, Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ile 6235 sayılı kanun ile ilgili bir çalışma başlattık” dedi.

Eleştiriye jet hızıyla uzaklaştırma

  • Mühendisleri savunan Kaşıkçı, İMO tarafından kınama cezası alarak 30 gün süreyle meslekten uzaklaştırıldı.

“Bu toprakların yüz karasısınız”

Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odası’nın kararını Twitter hesabından yayınlayarak, “Odanın bu haksız ve hukuksuz uygulamasını kınıyorum. Mesleğe düşman, bölücülere dost olan sizler, bu toprakların yüz karasısınız” ifadeleri ile tepki gösterdi.
31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
seferler başlıyor

​İran ile beklenen uzlaşma sağlandı.
Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
İnşaat Mühendisleri Odasını eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.