Maden ocağında göçük: Hayatını kaybeden madencinin kimliği belli oldu

16:518/03/2026, Pazar
DHA
Kayseri’nin Develi ilçesinde maden ocağında göçük
Kayseri’nin Develi ilçesinde maden ocağında göçük altında kalan Bayram Bostancı hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi’ndeki bir çinko madeninde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçi Bayram Bostancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı’nın cansız bedeni göçük altından çıkarılarak, hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.,



#Kayseri
#maden ocağı
#göçük
