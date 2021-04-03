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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kaza skandalı Emrah Serbes'i hatırlattı

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, alkollü şekilde araç kullanırken bir kadının kullandığı otomobile çarpmış, kaza sonrası olay yerinden uzaklaşarak yerine başka birini göndermişti. Kılıç, görüntülerin geçen yıla ait olduğunu ve aracı kendisinin kullandığını inkar etti. Ancak kazazede kadın, ifadesinde kendisine çarpan araçtan Kılıç’ın inip başka bir araçla uzaklaştığını, onun yerine başkasının geçtiğini söyledi. Yaşanan skandal olay, alkollü araç kullanarak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes olayını akıllara getirdi. Serbes de cezadan kurtulmak için direksiyonda arkadaşının olduğunu iddia etmiş ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıçın kaza skandalı Emrah Serbesi hatırlattı
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç hakkında alkollü araç kullandığı ve rüşvet teklif ettiği iddiasına bulunan vatandaş

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde araç kullanırken bir kadının kullandığı otomobile çarptığı iddiasına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Kılıç'ın kazanın hemen ardından olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı göndererek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

  • Kazazede kadın, karakola giderek ifade verdi. Bunu duyan Ali Kılıç’ın ekibi, kadını tehdit etti. İfadesini değiştirmesi için baskı yaptı. Ancak kazazede kadın, tehditlere boyun eğmeyip olayı tüm gerçekliğiyle anlattı. Şantaj, rüşvet teklifi ifade tutanağına geçti. Mağdur kadının ifadesi şöyle:

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
OYNAT 01:22
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı öne sürüldü. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.

"Ali Kılıç başka araca binip uzaklaştı"

"Kırmızı ışıkta beklediğim esnada arkamdan gelen bir araç hızla bana çarptı. Araçtan aşağıya indiğimde diğer araçtan alkollü bir erkek şahsın indiğini gördüm. Erkek şahıs, resimlerine bakarak emin olduğum Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’dır. Diğer araçlardan korumalar indi ve bir anda kalabalık bir grup oluştu. Ali Kılıç arkadan gelen başka bir araca binerek uzaklaştı.

Emrah neden serbest?
OYNAT 05:42
Emrah neden serbest?
Behzat Ç.nin yazarı Emrah Serbes hapishaneden 3 yıl sonra çıktı. Alkollü bir şekilde aşırı hız yaparken bir aileyi yok eden Serbes'in tahliye edilmesi kafalarda soru işaretine yol açtı.


  • Belediye Başkanı ayrıldıktan sonra gözlüklü şahıs araca binerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi. ‘Sana biz 300 bin TL verelim, bizim aracımızı da alın görüntüleri silin ve paylaşmayın’ dedi. Bu teklifi kabul etmedim. Olay yerine polis ekibi çağırmıştım.

CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti
OYNAT 00:59
CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yaptığı ve para karşılığı olayın kapatılmak istendiği iddiasına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazazede kadın dün akşam karakola giderek ifade verdi. CHP'li Başkan Kılıç'ın ekibi bunun üzerine kadını tehdit etti, ifadesinde değişiklik yapması için baskı uyguladı. Tehditlere boyun eğmeyen kadın, yaşananları tüm gerçekliğiyle anlattı. Rüşvet teklifi, ifade tutanağında kayıt altına alındı.
Tutanak tutma işlemi korumalar tarafından yaptırılmadı. Ambulansı da 'gerek olmadığını' söyleyerek geri gönderdiler. Tehdit edildim, şikayetçiyim."

CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti
GÜNDEM
CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti

Emrah Serbes de aynı şeyi yapmıştı

Yaşanan skandal olay, alkollü araç kullanarak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes olayını akıllara getirdi. Kaza sonrası sürücü olduğunu belirten Serbes'in arkadaşı Kenan Doğru tutuklanmıştı. Ancak kısa süre sonra gerçekler orta ya çıkmış, aracı kullanan kişinin Serbes olduğu belirlenmişti. Ülke gündeminde uzun süre kalan kazayla ilgili tutuklanan Serbes, 3 yıl sonra tahliye edilmişti. Bu karar da tartışmalara neden oldu.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
GÜNDEM
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
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