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POLİTİKA

CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazazede kadın, karakola giderek ifade verdi. Mağdur kadın, kendisine çarpan araçtan CHP’li Başkan Kılıç’ın inip başka bir araçla uzaklaştığını, daha sonra gözlüklü bir şahsın önce aracı kendisinin kullandığını söylediğini daha sonra da görüntüleri silmesi için para teklifinde bulunduğunu belirtti. Kadın, Ali Kılıç’ın ekibinin olay yerine gelen sağlık ekiplerine görevlerini dahi yaptırmadığını ifade etti. Tehditler aldığını aktaran kadın, şikayetçi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti
Mağdur kadın karakola giderek şikayetçi oldu.

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde araç kullanırken bir kadının kullandığı otomobile çarptığı iddiasına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Kılıç'ın kazanın hemen ardından olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı göndererek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti
OYNAT 00:59
CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yaptığı ve para karşılığı olayın kapatılmak istendiği iddiasına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazazede kadın dün akşam karakola giderek ifade verdi. CHP'li Başkan Kılıç'ın ekibi bunun üzerine kadını tehdit etti, ifadesinde değişiklik yapması için baskı uyguladı. Tehditlere boyun eğmeyen kadın, yaşananları tüm gerçekliğiyle anlattı. Rüşvet teklifi, ifade tutanağında kayıt altına alındı.

Karakola gidip ifade verdi

Bu gelişmelerin ardından kazazede kadın dün akşam karakola giderek ifade verdi. Bunu duyan Ali Kılıç’ın ekibi, kadını tehdit etti. İfadesini değiştirmesi için baskı yaptı. Ancak kazazede kadın, tehditlere boyun eğmeyip olayı tüm gerçekliğiyle anlattı. Şantaj, rüşvet teklifi ifade tutanağına geçti. Mağdur kadının ifadesi şöyle:

"Ali Kılıç başka araca binip uzaklaştı"

"Kırmızı ışıkta beklediğim esnada arkamdan gelen bir araç hızla bana çarptı. Araçtan aşağıya indiğimde diğer araçtan alkollü bir erkek şahsın indiğini gördüm. Erkek şahıs, resimlerine bakarak emin olduğum Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’dır. Diğer araçlardan korumalar indi ve bir anda kalabalık bir grup oluştu. Ali Kılıç arkadan gelen başka bir araca binerek uzaklaştı.

Görüntüleri silmemi ve paylaşmamamı istediler

Belediye Başkanı ayrıldıktan sonra gözlüklü şahıs araca binerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi. ‘Sana biz 300 bin TL verelim, bizim aracımızı da alın görüntüleri silin ve paylaşmayın’ dedi. Bu teklifi kabul etmedim. Olay yerine polis ekibi çağırmıştım.

"Kuzenim üzerinden tehdit edildim şikayetçiyim"

Tutanak tutma işlemi korumalar tarafından yaptırılmadı. Ambulansı da 'gerek olmadığını' söyleyerek geri gönderdiler. Tehdit edildim, şikayetçiyim."

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
GÜNDEM
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
OYNAT 01:22
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollüyken kaza yaptığı iddiası: Para verelim susun
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı öne sürüldü. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini iddia etti.



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