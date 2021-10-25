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Manisa'da küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından alındı

Manisa’da 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından bulunan ve her biri 25 santimetre uzunluğunda olan bir hayvana ait olduğu düşünülen fosil, Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı. Fosili teslim alan yetkililer yapılacak incelemenin ardından fosilin neye ait ve kaç yıllık olduğunun belirleneceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Manisada küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından alındı - Manisa haberleri
Küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç’a haber verdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti.

İHA

Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç’a haber verdi.

Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvanın alt çene kemiği olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak Manisa Müzesine durumu haber verdi. Bugün Manisa Müzesinden gelen yetkililer fosili dikkatli bir şekilde paketleyerek teslim aldı. Kayadaki fosilleşmiş dişlerin hangi hayvana ve kaç yıllık olduğu yapılacak incelemelerin ardından tespit edilecek.

İHA

"Kızımın dikkati sayesinde bulduk"

Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, “Kırsal arazide abim ben ve kızım yürüyüşe çıkmıştık. Kendi arazimizden dönerken tamamen kızımın dikkati sayesinde bulduk. Kızım, üzerinde dişlere benzeyen bir taş bulduğunu söyledi. Geriye dönüp baktığımızda hakikaten üzerinde diş yapısı var. Dişlere benziyor. Bunun alçıdan veya mermerden yapılmış bir heykel parçası olabileceğini düşündük. Dikkatli incelediğimizde kemiksel bir yapısı olduğunu fark ettim. Alıp evimize getirdik. Eve getirmeden çevrede araştırma yaptık ve iki parçasını daha bulduk ve eve getirdik. Eve getirdikten sonra Manisa Müzesi ve yetkili yerlere durumu bildirdik. Gelip almalarını bekliyoruz." dedi.

İHA

"Heyecanlandım"

Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, “Babam dayım ve ben yürüyüşe çıkmıştık. Bir şeyler gördüm. Yanına gittiğimde üzerinde dişleri gördüm. Babam ve dayıma haber verdim onlar da geldiler ve bunun bir hayvana ait olduğunu söylediler. Biraz daha araştırma yaptık ve iki parça daha bulduk ve eve getirdik. Gerekli yerlere başvurduk. Çok heyecanlandım. İlk defa gördüğüm için şaşırdım. Ben bunun biraz dinozor olabileceğini düşünüyorum. Dinozorlara biraz merakım var" diye konuştu.

İHA

Öte yandan Yuntdağı bölgesi içerisindeki Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğunu gösterirken, bulunan fosilin nasıl bir hayvana ve kaç yaşında olduğu yapılacak incelemelerin ardından açıklık kazanacak.

İHA

10 yaşındaki çocuk tarladan dönerken buldu: Büyük bir keşfe imza atmış olabilir​
FOTOĞRAF 5
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti.
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Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a haber verdi. <br><br>Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak ilgililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğu ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.<br><br>Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, “Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olduğunu söyledi\" dedi.<br><br>
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Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, “Taşı yerinde bir süre inceledik. Eski çağlardan mamut ya da bir file ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Üzerinde dişler olan fosil, 25 santimetre uzunluğunda ve 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin uzunluğu ise yaklaşık 16 santimetre civarında. Bulduğumuz fosili koruma altına aldık\" diye konuştu.<br>
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Buldukları fosilin çevresini araştırdıklarını anlatan dayı Engin Karaağaç ise, “Yeğenimin bulduğu fosil taşın yanında biri küçük, diğeri ise biraz daha büyük 2 parça daha fosil bulduk. Fosil taşların hepsini büyük bir dikkatle koruma altına alarak ilgili müdürlükleri gelip almaları konusunda telefonla aradık\" ifadelerini kullandı.<br>
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Öte yandan bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceği üzerinde duran Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai antik kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yuntdağı bölgesinin kültürel ve arkeolojik miras açısından önemli olduğunu söyledi.<br><br>Aynı bölgede içerisinde yer alan Osmancalı Mahallesi'nde de fosil ağaç ormanı olduğuna dikkat çeken Sezgin, yapının incelenmesi ve daha sonrasında fosil yataklarının ortaya çıkarılması gerektiğine işaret etti.<br><br>Öte yandan Yuntdağı bölgesi içerisindeki Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğuna işaret ediyor.
10 yaşındaki çocuk tarladan dönerken buldu: Büyük bir keşfe imza atmış olabilir​
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu kayanın üzerindeki fosil yapısına benzer dişleri fark etmesi ve babasına durumu göstermesi sonrası fosile benzer yapı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.


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