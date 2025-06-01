Mardin haber: 200 dönüm buğday ekili alan yandı

Yangın, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy ile Sulak Mahalleleri arasında Nusaybin ilçesine yakın bölgede bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Alevleri fark eden çiftçiler, traktörlerle arazilerin etrafını sürerek yangının diğer alanlara sıçramasını önlemeye çalıştı.