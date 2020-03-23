Mardin’de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge

Koronavirüsten korunmak için sosyal izalosyanu benimseyen birçok kişi evine kapandı. Gün içinde yapacak aktivite sayısı kısıtlı olanlar ise sosyal medyada birbirlerine meydan okudukları yeni akımlar başlattı. Kitap okuma challenge, tuvalet kağıdı sektirme challenge ya da çocukluk fotoğraflarını ifşa etmek gibi birçok challenge korona günlerinde insanların eğlencesi haline geldi.