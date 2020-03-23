Gündem Mardinde güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN

Mardin’de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’de güvenlik güçlerine el bombası atma hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında yapılan operasyonda, Serinkanya bölgesinde gizlendiği tespit edilen terörist, el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi İHA
Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar özel birlik operasyonu icra edildi.

  • Sözde Ömeryan bölgesinde kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla 21 komando timinin katıldığı operasyonda Renas kod adlı Kutbettin Saltan isimli teröristin timlerin üzerine el bombası atmak üzereyken silahla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlara devam ettiği kaydedildi.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı
Adalette korona tedbirleri

Adalette korona tedbirleri

Adliyelerde esnek, noterlerde nöbet sistemine geçiliyor.
Türkiye evde kahramanlar dağda

Türkiye evde kahramanlar dağda

​Evlerimizle huzurla oturalım diye destan yazıyorlar.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​Korona mağdurlarına destek ödemesi yapılacak.
Özelden<br>ilk katılım

Özelden
ilk katılım

​İş Bankası da kredi ödemelerini erteliyor.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Abdurrahim Albayrak ve eşi koronavirüse yakalandı.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Özel bankalar da!

Özel bankalar da!

Kamu harekete geçti Albayrak mesajı verdi.
En kritik cihaz!

En kritik cihaz!

​Türkiye'de de üretiliyordu sipariş yağıyor.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Meydan <br>okuyan okuyana

Meydan
okuyan okuyana

Sosyal medyada korona günleri.
Kritik toplantı<br>saat 13.30'da

Kritik toplantı
saat 13.30'da

Bilim Kurulu koronavirüs gelişmelerini görüşmek üzere toplanacak.
Bir büyük<br>indirim daha geliyor

Bir büyük
indirim daha geliyor

​Araç sahipleri dikkat: Ay sonu gerçekleşecek.
'Tedbir alın' çağrısı

'Tedbir alın' çağrısı

İnşaatlardaki görüntülerin ardından GYODER yaptı.
Kolonyalı gaspçı aramızda

Kolonyalı gaspçı aramızda

​Korona korkusundan faydalanıp yaşlı adama kolonya uzattı...
İlk ders bakandan

İlk ders bakandan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere ve velilere seslendi.
5 HDP'li <br>başkan gözaltında

5 HDP'li
başkan gözaltında

Bir il ve 4 ilçe başkanı terörden görevden alındı.
Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge
Hayat

Sosyal medyada korona günleri: Her güne yeni bir challenge

Koronavirüsten korunmak için sosyal izalosyanu benimseyen birçok kişi evine kapandı. Gün içinde yapacak aktivite sayısı kısıtlı olanlar ise sosyal medyada birbirlerine meydan okudukları yeni akımlar başlattı. Kitap okuma challenge, tuvalet kağıdı sektirme challenge ya da çocukluk fotoğraflarını ifşa etmek gibi birçok challenge korona günlerinde insanların eğlencesi haline geldi.
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını delen rahip ve cemaatinin kaçak ayinini polis bastı
Dünya

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını delen rahip ve cemaatinin kaçak ayinini polis bastı

Yunanistan’da hükümetin aldığı kiliselerde toplu ayin yasağına rağmen İliupoli’deki küçük bir kilisenin papazı bir grup Hristiyan ile birlikte ayin yaptı. Olay yerine polis gelince papaz ve kilisedeki insanlar, kendilerini kiliseye kapattı.
Canı sıkılan 112'yi arıyor: Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de
Hayat

Canı sıkılan 112'yi arıyor: Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinden en fazla gıda talebinde bulunuldu. Antalya Vali Yardımcısı Sezgin, "Hizmet, vatandaşımıza ulaştırılıyor. Vatandaşlarımızın evden çıkmadan temel ihtiyaçları karşılanacak" dedi. Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çalışkan, "Temel gıda ve hijyen maddelerinin yanı sıra yurt dışından gelen bir kişinin Alman ekmeği, Alman eti talebi oldu. Kolonyası bitenin araması gibi ilginç isteklerle de karşılaştık" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.