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BİNGÖL

Bingöl’de 'Kapan-9 Karer' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu&quot; başlatıldı.
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kapan-9 Karer Operasyonu"na, İl Jandarma Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu
FOTOĞRAF 7
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Kapan-9 Karer Operasyonuna, İl Jandarma Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
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Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kapan operasyonlarının da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.
Title
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı
Title
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı
Title
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı
Title
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı
Title
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı
Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.


Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

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