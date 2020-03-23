Bingöl’de “Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı.

Ekonomi

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de büyük indirim geliyor

OPEC'in son toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzinde 4 motorinde ise 3 defa gerçekleşen büyük indirim bu kez de LPG'ye geliyor. Sektör uzmanları, ay sonu itibariyle otogaz fiyatlarında 70 kuruşluk büyük bir indirimin ortaya çıktığını belirtiyor. İndirim ile İstanbul'da litresi 3,90'dan satılan LPG 3,20'e kadar gerileyecek.