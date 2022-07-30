Marmaris'te orman yangını korkuttu: Yıldönümünde yine yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yine ciğerleri yaktı. Turizm bölgesinde çıkan yangının 29 Temmuz 2021’de yürekleri yakan yangınla aynı tarihe gelmesi dikkatten kaçmadı. İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

BAŞKANDAN TRAFO İDDİASI

Öte yandan alevler İçmeler'de bir uygulama otelinin çevresini sardı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Alevlerin sıçradığı uygulama oteldekiler tahliye edildi. Yangın ayrıca bölgede bir villaya da sıçradı” diye konuştu. Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün (önceki gün) de bir yangın tehlikesi geçirdik. İlk izlenim yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu. Öte yandan Cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.

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TOPYEKÜN MÜDAHALE EDİLDİ

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın olması tehlikeyi daha da büyüttü. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 8 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

OKUL BİNASI ZARAR GÖRDÜ

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre de bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı öğrenildi. Ayrıca 13 evin de boşaltıldığı kaydedildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Marmaris İçmeler'deki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu. Bu arada Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

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Yangının 29 Temmuz 2021'deki gibi aynı günde çıkması dikkat çekti

Tarih 29 Temmuz 2021.. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesinde başlayan orman yangını 7 kilometre ilerideki İçmeler Mahallesine kadar ulaştı. Büyüyen yangında çok sayıda konaklama tesisi ile özel konutlar boşaltıldı. O dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik" ifadesini kullanmıştı. Yangında 9 bin hektar da kül olmuştu.