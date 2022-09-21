Marmaris’te orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor: Bir kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

BÖLGEDE ARICILIK YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi

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GÜNDEM Marmaris'teki orman yangınına mücadele için havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var

İHA

DESTEĞE GİDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi.

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İÇİŞLERİ: KAZA KIRIMA UĞRADI

İçişleri Bakanlığı "Denizli Çardak’ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı." açıklamasında bulundu

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VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise"İlimiz Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."ifadelerini kullandı.

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