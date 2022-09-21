Gündem Marmariste orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor Bir kişi gözaltına alındı
MUĞLA

Marmaris’te orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor: Bir kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz yolunda çıkan orman yangınına kara ve havadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın uçaklarının kalkışı nedeniyle Dalaman Havalimanı'nda tarifeli uçakların iniş kalkışları geçici bir süreyle askıya alındı. Alevlerle mücadele çalışmaları sürerken bölgeden acı bir haber de geldi. Kastamonu’dan yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopteri Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. İçişleri Bakanlığı helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı. Ayrıca orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir vatandaş da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Marmaris’te orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor: Bir kişi gözaltına alındı
Marmaris

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

BÖLGEDE ARICILIK YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi

Marmaris'teki orman yangınına mücadele için havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM
Marmaris'teki orman yangınına mücadele için havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var

İHA

DESTEĞE GİDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi.

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İÇİŞLERİ: KAZA KIRIMA UĞRADI

İçişleri Bakanlığı "Denizli Çardak’ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı." açıklamasında bulundu

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise"İlimiz Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."ifadelerini kullandı.

Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 16
Title
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Title
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
Title
Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
Title
Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
Title
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Title
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Title
AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
Title
AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Title
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

Denizli'de yangına müdahale için giden helikopter düştü
OYNAT 00:52
Denizli'de yangına müdahale için giden helikopter düştü
Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Beykozda korku dolu anlar

Beykoz'da korku dolu anlar

​İstanbul'daki yangında 2 kişi yaralandı.
Türkiyenin en değerli 10 ilçesi

Türkiye'nin en
değerli 10 ilçesi

​Liste belli oldu: Fiyatları dudak uçuklatıyor.
Marmaristeki yangından acı haber

Kastamonu'dan havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var.

Van Gölü'ndeki çekilmeyle ortaya çıktı​.

​Havadan ve karadan müdahale ediliyor

​'Bir gece ansızın' korkusu kapı kapı gezdiriyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonuç verdi

'​Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.