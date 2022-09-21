Marmaris'teki orman yangınına mücadele için havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.
Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi.
İKİ ÖLÜ BEŞ YARALI
İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
DENİZLİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" denildi.
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
“Helikopter önce yola çarptı”
Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:
“Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”
Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, “Acıgöl’de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu’dan Marmaris’teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu” şeklinde konuştu.