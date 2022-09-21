Marmaris'teki orman yangınına mücadele için havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

İHA

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi.

İHA

İKİ ÖLÜ BEŞ YARALI

İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.





İHA

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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DENİZLİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

İHA

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" denildi.





İHA

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

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İHA

“Helikopter önce yola çarptı”

Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:

“Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”

İHA

Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, “Acıgöl’de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu’dan Marmaris’teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Marmaris’te orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor: Bir kişi gözaltına alındı

FOTOĞRAF 16 Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi. Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı. BiP'te paylaş

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