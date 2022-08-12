Marmaris’teki orman yangını ile ilgili 1 gözaltı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına altına alınırken, yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkiinde saat 11.15 sıralarında makilik alanda meydana geldi. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karadan ve havadan 4 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçakla alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından jandarma ekipleri, bölgede çobanlık yapan 51 yaşındaki Ö.C.’yi gözaltına alındı. Ö.C.’nin ilk ifadesinde keçilerine saldıran yılanları uzaklaştırmak için ateş yaktığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

REKLAM

OYNAT 00:25 Muğla Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Marmaris ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisinde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 63 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili Bozburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgede çobanlık yaptığı belirtilen Ömer Cankurt gözaltına alındı. Cankurt'un, jandarmadaki ifadesinde hayvanlarına saldıran yılanları uzaklaştırmak için bölgede ateş yaktığını söylediği öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Marmaris’te orman yangını