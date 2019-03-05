Gündem Mavi Vatanda denizaltı kurtarma safhası tamamlandı
POLİTİKA

'Mavi Vatan'da denizaltı kurtarma safhası tamamlandı

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen denizaltı kurtarma safhası tamamlandı. Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, TCG Alemdar üzerinde tedavi alanları ile hasta yoğun bakım ünitesi ve basınç odalarını donatarak müdahalede bulundu.

Haber Merkezi AA
'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda denizaltı kurtarma safhası icra edildi.
'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda denizaltı kurtarma safhası icra edildi.

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen denizaltı kurtarma safhası tamamlandı.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki tatbikatın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma Gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Doğu Akdeniz’de Denizaltı Savunma Harbi tatbikatı icra eden denizaltı TCG Çanakkale dalış derinliğinden periskop derinliğine gelirken, deniz üzerinde bir ticari gemi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, ana makine ile yüksek basınç sistemi işlevini kaybeden denizaltı, yüzeye çıkma özelliğini yitirerek dibe oturdu ve durumunu kırmızı denizaltı işaret fişeği atarak bildirdi.

Kurtarma yedekleme gemisi TCG Işın ve mayın avlama gemisi TCG Anamur'un arama görevi icra ettiği tatbikatta, denizaltının yeri tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda denizaltına yapılan sörveyde iskele tarafında ve dümen yelpazesinde hasar olduğu tespit edildi.

Denizaltının yaklaşık 80 metre derinlikte olduğu belirlendi. Gemide bulunan 47 personelin 14'ünün yaralı olduğunun bildirilmesi üzerine, denizaltı kurtarma çanı ile personelin kurtarılması faaliyetine süratle başlandı.

REKLAM

Yaralılara gemide müdahale edildi

Tatbikat kapsamında bölgeye hava yolu ile intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.

Denizaltı Kurtarma senaryosunda gemiye getirilen kazazedelerin tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.

Timin, 6 saatlik hazırlık durumu ile 7/24 olası satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı senaryolarına tıbbi cevap verebilecek dünyadaki en donanımlı ekiplerinden biri olduğu belirtildi.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare edildi.

Aksaz açıklarında kurtarma faaliyetine katılan TCG Alemdar, 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi olarak denizaltı kazalarına müdahale etmek için 7 gün 24 saat göreve hazır olarak nöbet tutuyor.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
FOTOĞRAF 53
Title
Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
Title
Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor.
Title
Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltını arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Title
Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra edildi.
Title
Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor. Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltını arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Title
019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
Title
Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı.
Menfaatlerimizi koruruz

Menfaatlerimizi koruruz

Bakan Akar, Trump'ın temsilcisi Jeffrey'in yüzüne söyledi.
CHP yine AYM kapısında

CHP yine AYM kapısında

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için başvuru yaptı.
388 lira taksitle konut müjdesi

388 lira taksitle konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 bin konutun detaylarını açıkladı.

Plakası belirlendi

Plakası belirlendi

Belediye ve Emniyet yüzlerce kamerayı birlikte inceledi.
16 yıl sonrayeniden açıldı

16 yıl sonrayeniden açıldı

Yoğunlukla gayrimenkul sektörüne çalışacak.
El Babda bombalı saldırı

El Babda bombalı saldırı

​Bomba yüklü motosiklet infilak etti, yaralılar var.
İlk kez berber gördüler

İlk kez berber gördüler

​'Tıraşsız çocuk kalmayacak' dedi ve yola çıktı.

El sabunu bu hale getirdi

El sabunu bu hale getirdi

Kaptığı bakteri genç kadının yüzünü yedi.
Katılımcı sayısı 3e katlandı

Katılımcı sayısı 3e katlandı

​Bayraktar: TEKNOFEST'e başvuru rekoru kırıldı.
Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

Her iki maçta da takımın başında olacak.
Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

Karanlık zihniyeti tekrar deşifre oldu

​MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.
Bay Kemal gibi yalan söyleme

Bay Kemal gibi yalan söyleme

Erdoğan'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki.
Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Yarı fiyatınasatılık 26 bin araç

Üst sınıftan alt sınıfa kadar her kesime hitap ediyor.
Dokuma tezgahında başladılar

Dokuma tezgahında başladılar

​14 bin çalışanla dünyaya açıldılar.
Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

Washington Post gazetesinde dikkati çeken makale.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.