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MEB paylaştı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları 4 Eylül’de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuz hazırladı. Kılavuza göre, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 4 Eylül’de başlayacak.

16:25 . 21/08/2023 Pazartesi
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4 Eylül’de başlayacak DYK, 7 Haziran 2024’te sona erecek.

4 Eylül’de başlayacak DYK, 7 Haziran 2024’te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ilişkin kılavuz yayımlandı. 4 Eylül’de başlayacak DYK, 7 Haziran 2024’te sona erecek.

Öğretmen ve öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular, 24-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://www.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek.


En fazla 8 ders seçilecek

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders, 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek.


Destekleme ve yetiştirme kursları başvurusu nasıl yapılır?

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.



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#destekleme ve yetiştirme kursları
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