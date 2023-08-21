MEB paylaştı: Destekleme ve Yetiştirme Kursları 4 Eylül’de başlıyor

İŞKUR TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında alımlar için başvuru tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TYP programı kapsamında okullara çeşitli pozisyonlarda istihdam gerçekleştiriyor. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru bilgileri yakından takip ediliyor. Peki İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 2024 TYP okul temizlik görevlisi başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...