Gündem Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı
İSTANBUL

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Haber Merkezi AA
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı
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Metro İstanbul'un Twitter hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.

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