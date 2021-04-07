Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 18:44 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 18:46 AA