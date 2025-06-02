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Meclis Başkanı adayları belli oldu

Meclis Başkanı adayları belli oldu

04:002/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Osman Cengiz Çandar, Numan Kurtulmuş, Mehmet Karaman, Uğur Bayraktutan, Mustafa Cihan Paçacı.
Osman Cengiz Çandar, Numan Kurtulmuş, Mehmet Karaman, Uğur Bayraktutan, Mustafa Cihan Paçacı.

TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak.

AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u yeniden aday gösterdi. DEM Parti’nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP’nin adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Yeni Yol Partisi’nin adayı ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu. MHP ise Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti’nin adayını destekleyecek.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLİR

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak. Başkanın üçüncü tur oylamada seçilmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Başkanlık seçimi öncesinde nezaket ziyaretlerine bugün devam edecek. Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti TBMM Grubu Ziyareti, Yeni Yol Grubu ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret edecek.



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