Meclis Başkanı adayları belli oldu

AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u yeniden aday gösterdi. DEM Parti’nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP’nin adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Yeni Yol Partisi’nin adayı ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu. MHP ise Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti’nin adayını destekleyecek.

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak. Başkanın üçüncü tur oylamada seçilmesi bekleniyor.